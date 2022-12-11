الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة طفلة دهستها سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق بالزقازيق

جثة
جثة

لقيت طفلة عمرها 7 سنوات مصرعها، اليوم الأحد، إثر إصابتها في حادث اصطدام سيارة بنطاق مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول "ريتاج. ت"، 7 سنوات، مقيمة قرية كفر الحصر دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور الطفلة طريق "الزقازيق - كفر الحصر" صدمتها سيارة، وقام عدد من الأهالى بنقلها إلى مستشفى الزقازيق العام، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.

محضر بالواقعة عبور الطفلة طريق الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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