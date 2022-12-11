«الصحة» تؤكد مأمونية جرعات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أكد الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، على مأمونية الحصول على جرعات متعددة من لقاح شلل الأطفال، لافتًا إلى أنه آمن ومصمم أن يتم الحصول عليه مرات عديدة، خاصة فى المناطق الإستوائية الحارة.

وقال "محمدي"، في تصريحات صحفية، إنه لا ضرر من زيادة عدد الجرعات من اللقاح، حتى لو وصلت عدد الجرعات التى تم تناولها من اللقاح إلى ١٠ جرعات، حيث إنه مع كل مرة يزيد اللقاح من قوة الحماية والوقاية التى يتمتع بها الطفل.

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى ستستمر حتى 14 ديسمبر، وتستهدف الحملة تطعيم نحو 16 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء فى كل المحافظات، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنويًا للحفاظ على مصر خالية من المرض، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية؛ لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.