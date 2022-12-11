رئيسة البرلمان الأوروبى تسحب التفويض من نائبتها على خلفية شبهات فساد

قررت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أمس السبت، أن تسحب التفويض من نائبتها اليونانية إيفا كايلي التي يتم الاستماع إليها منذ الجمعة في إطار تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد.

وقال متحدث باسم ميتسولا: "في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي".

وكان أثار تحقيق حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي وتم في سياقه توقيف نائبة يونانية لرئيسة البرلمان ونائب أوروبي إيطالي سابق، ردود فعل شديدة السبت في بروكسل.

يأتي ذلك وسط دعوة نواب ومنظمات غير حكومية إلى مناقشة عاجلة لمسألة تحسين القواعد الأخلاقية في الهيئة الأوروبية الكبرى.

واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن ما حصل "ليس حدثًا معزولًا".

وأضافت: "منذ عقود عدة، سمح البرلمان بنمو ثقافة الإفلات من العقاب، وبغياب كامل للرقابة الأخلاقية المستقلة".