السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب شرق الإسكندرية

حملات لإزالة التعديات
حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه في الإسكندرية

شنت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الإسكندرية، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك إيمانًا بالدور الذى تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.  

وأوضح البيان أن الحملات أسفرت عن قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن العقارات والمخازن الغير متعاقدة بمنطقة المنشية البحرية التابعة لفرع المندرة شرق الإسكندرية.

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وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والإستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم  وتحصيل مستحقات الشركة.

وكانت قد قامت إدارة المتابعة الأسبوع الماضي بحملات استهدفت مناطقهم دربالة وحوض 10 التابعة لفرعى المندرة وسيدى بشر وتم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن العقارات غير المتعاقدة  بتلك المناطق، بالإضافة إلى تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة.

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شركة مياه الإسكندرية حملات لإزالة التعديات رفع التوصيلات الخلسة الإستماع لشكاوى المواطنين الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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