نصائح لاختيار الحضانة المناسبة لطفلك

يمكن اعتبار مرحلة ما قبل المدرسة جزءًا مهمًا من الطفولة، وهي مكان يذهب إليه الطفل الصغير ويتعلم، فإنها الخطوة السابقة للمدرسة الفعلية، ولن يكون لديهم فقط السبق في القراءة والكتابة والرياضيات، ولكنهم سيتعلمون أيضًا بعض المهارات الاجتماعية المهمة.

يمكن أن يكون اختيار الحضانة المناسبة لطفلك قرارًا مهمًا وليس قرارًا يتخذه الكثير من الآباء باستخفاف، فإنهم يريدون التأكد من أن طفلهم في مكان آمن وسعيد وصحي وهذا يعني الكثير من العمل والبحث، ومع ذلك فقد حاول الخبراء بموقع «moms» تسهيل ذلك من خلال إعطاء نصائح حول كيفية اختيار الحضانة المثالية لأطفالهم.

الانطباع الأول:

الانطباعات الأولى مهمة، وهذا شيء يجب أن يتذكره الآباء، لذا على الكثير من الآباء والأمهات، تكوين صورة كاملة حول الحضانة الخاصة بأطفالهم.

الأمان:

السلامة هي أولوية للوالدين، ويريدون التأكد من أن طفلهم إذا كان يقضي يومهم هنا، فهو في أمان، ابحث عن عناصر مثل من يمكنه الوصول إلى المبنى، وما هو شكل التصريح الأمني.

تقييم طاقم عمل الحضانة:

سيكون الموظفون هناك مع طفلك كل يوم، فمن المهم أن تحصل على أجواء جيدة منهم، وقد يعني هذا مشاهدة كيفية تفاعلهم معك ومع طفلك والأطفال الآخرين، ألقِ نظرة على الجدران وشاهد ما إذا كان العمل الفني معروضًا ، فهذا يوضح مدى تقديرهم للأطفال الموجودين هناك.

مشاهدة الأطفال:

قد يكون الأطفال الآخرون في الحضانة أحد أفضل مؤشرات نجاحك، وغالبًا ما يتم تجاهلهم، فعندما تذهب في جولة، اذهب خلال النهار وشاهد ما يفعله الأطفال الآخرون.

مسائل التعليم:

وفقًا لـ Parenting For Brain، وجدت الدراسات أن المعلمين الحاصلين على تعليم عال يقدمون رعاية عالية الجودة، وهذا يعني أن الأم يجب أن تسأل عن مدى تعليم وخبرة المعلمين.

سياسة الانضباط:

لا يزال الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بحاجة إلى التوجيه عندما يتعلق الأمر بسلوكهم ، وهذا يعني أن الأمهات يجب أن يسألن عن سياسة الانضباط في رياض الأطفال.

اللعب الحر:

يتعلم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الأفضل من خلال اللعب، ويجب أن تكون الحضانة الجيدة قائمة على اللعب، حيث يجب ألا يجلس الأطفال ويستمعون إلى محاضرة في هذا العمر.