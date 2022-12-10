السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

رئيس «شباب النواب» يهنئ المغرب بالصعود للمربع الذهبى للمونديال

محمود حسين
محمود حسين

هنأ دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب المغربي الشقيق، بصعوده لمباراة دور الأربعة في بطولة كأس العالم، بعد تغلبه على منتخب البرتغال.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، أن المغرب يكتب تاريخًا للعرب في بطولة كأس العالم، وهذا ما يدل على تقدم كرة القدم العربية والإفريقية ووجودها وسط الأربع فرق الكبار على مستوى العالم.

وأضاف أن ما حققه المنتخب المغربي إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء الرجولي للاعبين والإدارة الفنية الرائعة خلال مباراة البرتغال التي انتهت منذ قليل بفوز المغرب بهدف نظيف.

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو بهدف نظيف.

الرئيس السيسي الشباب والرياضة القمة العربية ـ الصينية محمود حسين منتخب البرتغال

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