عارضين للذهب: معرض «نيبو» يشهد منافسة قوية بين كبرى الشركات

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، المعرض السنوي للذهب والمجوهرات "نيبو"، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ويضم أكبر تجمع لصناع وتجار الذهب في مصر.

وأشاد أحمد صابر رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جولد إيجبت أحد أكبر المشاركين بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للصناعة المصرية وتشجيع صناعة المعارض في مجال صناعة الذهب والمجوهرات والحلي تستطيع من خلاله مصر تصدير الفن الفرعوني والإسلامي بأيادٍ وعمالة مصرية ماهرة.

ومن جانبه قال مصطفى صابر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ماستر جولد إيجبت أن المعرض هذا العام يشهد منافسة قوية بين كبريات الشركات لتقديم أكبر تشكيلة من الأطقم والمشغولات الذهبية والمجوهرات والحلي التي تضاهي أفضل الماركات العالمية بأيادٍ مصرية.

وأضاف صابر أن المعرض الذى يعقد اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس يأتي استكمالًا لما بدأه جواهرجية مصر منذ عام 2019 لتنشيط صناعة وتجارة الذهب في مصر باعتبارها أحد الصناعات الداعمة للاقتصاد القومي.

وتقدم ماستر جولد إيجبت من خلال معرض “نيبو” هذا العام تشكيلة متنوعة ومتفردة لأحدث مودلات 2023 من الأطقم والمشغولات الذهبية عيار 18 التي تفوقت على نظيرتها الإيطالية في روعة التصميم وخفة الوزن وجودة المنتج، كما تقدم تشكيلات مبتكرة تضاهي أحدث مودلات المشغولات الذهبية الهندية بجانب مجموعة من المشغولات الذهبية والأطقم المستوحاه من الفن المصري الفرعوني والإسلامي.

وتنافس شركة ماستر جولد إيجبت بقوة في السوق المصرية بأجود أنواع السبائك الذهبية عيار 24 بمختلف الأوزان والتي تشهد إقبالًا متزايدًا من الجمهور وتضمن لعملائها إعادة البيع وفقاً لأعلى الأسعار.

ويخصص معرض “نيبو” للذهب والمجوهرات يومه الأول والثاني للتعاقدات التجارية ولأول مرة يفتح أبوابه للجمهور ثالث أيام افتتاحه لاقتناء أحدث موديلات عام 2023.