السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع فتاة وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب شخصين آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بحرى كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من الحادث.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بحرى كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة شخصين آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "دعاء.ع.ع"31 سنة، ومقيمة بشبرا بمحافظة القاهرة، وتم إيداعها بمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين وهم "حامد.م.ا" 31 سنة ومقيم شبرا القاهرة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالذراع الأيمن، واشتباه كسر بالذراع الأيسر و"مصطفى.ا.م" 20 سنة، ومقيم القوصية بمحافظة أسيوط مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

 

انقلاب سيارة ملاكى أمن بني سويف النيابة العامة مستشفى الفيوم العام اللواء أسامة حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

«ديما مغرب».. أسود الأطلس تطيح بالبرتغال وتواصل الحلم إلى نصف النهائى

الإسماعيلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف على مساحة 300 متر بفايد

«أسس شركات».. سقوط المتهم بمحاولة غسل 15 مليون جنيه

نقابات عمالية عربية ودولية تهدي دروعها لوزير القوى العاملة

الشركة الفرنسية «RATP»: افتتاح 3 محطات جديدة بقطار العاصمة غدًا

الكشف الطبي بالمجان على 1507 مواطنين في قافلة طبية بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة