مصرع فتاة وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب شخصين آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بحرى كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من الحادث.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بحرى كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة شخصين آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "دعاء.ع.ع"31 سنة، ومقيمة بشبرا بمحافظة القاهرة، وتم إيداعها بمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين وهم "حامد.م.ا" 31 سنة ومقيم شبرا القاهرة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالذراع الأيمن، واشتباه كسر بالذراع الأيسر و"مصطفى.ا.م" 20 سنة، ومقيم القوصية بمحافظة أسيوط مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.