«تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني».. دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني"، والذي استهدف كلاً من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي يُعد من حقبة البرامج التابعة لجدارة التدريس، والتي تستهدف تنمية مهارات التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لإعداد مقرراتهم الدراسية في صوره إلكترونية تفاعلية، مما يخدم ذلك التوجه العام نحو التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي، مع تغيير اتجاهاتهم إيجابيًا لتبني ثقافة التعلم الإلكتروني.

وأضاف الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، ومنها كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي، استخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات، وذلك للوصول لصورة المقرر الإلكتروني المطلوب، بالإضافة إلى كيفية تفعيل استخدامه وطرق وضع أنشطة تفاعلية لتحقيق الأهداف التعليمية والاختبارات الإكترونية لتقييم الطلاب، والتأكد من تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.

وأشار عنبر إلى أن التدريب تم باستخدام البرامج الخاصة بإعداد المقررات الإلكترونية، واتباع الخطوات اللازمة لإعداد المقر التفاعلي، شاملاً النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة، إلى جانب شرح الأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية والاختبارات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة يومين، بإجمالي ١٠ ساعات تدريب مباشر تفاعلي، وحاضر به الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية والمدرب بالمركز والمحاضر بالتدريب وأن التدريب تم باستخدام البرامج الخاصة بإعداد المقررات الإلكترونية، واتباع الخطوات اللازمة لإعداد المقر التفاعلي، شاملاً النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة.