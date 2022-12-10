السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم .. مصر تبدأ مشوارها في بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق أمام سويسرا بنادي مدينتي

جريدة الدستور

 

يفتتح اليوم منتخب مصر لسيدات الاسكواش مواجهاته في بطولة العالم للفرق المقامة بنادي مدينتي حيث يلاقي منتخب سويسرا في تمام الخامسة و النصف مساء ضمن المجموعة الأولى ، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورتس.

ويستضيف نادي مدينتي بطولة العالم لسيدات فرق الاسكواش 2022 في الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر الجاري . وفي مباريات أخرى باليوم الافتتاحي يلاقي منتخب أمريكا نظيره الاسترالي فيما تواجه انجلترا جنوب افريقيا .. وتلتقي فرنسا ضد اليابان و ماليزيا ضد الصين.

وأقيم أمس المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق 2022 و التي تقام بنادي مدينتي وحضر السيد ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعدد من مسئولي المجموعة.

وكانت قرعة البطولة قد اسفرت عن وجود منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا : كندا و سويسرا وويلز. فيما تضم المجموعة الثانية : أمريكا و أستراليا و اسكتنلدا و المانيا. بينما ضمت المجموعة الثالثة : إنجلترا وهونج كونج و جنوب إفريقيا و اوكرانيا. أما المجموعة الرابعة فقد ضمن كل من : فرنسا و ماليزيا و اليابان و فنلندا و الصين.

الكي ووردز نادي مدينتي مدينتي بطولة العالم للاسكواش طلعت مصطفى عمر هشام طلعت

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