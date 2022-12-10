السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 2 فى مشاجرة بقرية سنهور بالفيوم

جريدة الدستور

أصيب مواطنان في مشاجرة نشبت بقرية سنهور بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة بجوار البنك الزراعي بقرية سنهور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اصابة مواطنان مشاجرة بقرية سنهور بالفيوم

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