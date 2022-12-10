السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

جاد الكريم: الدولة تستهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

دكتور ولاء جاد الكريم
دكتور ولاء جاد الكريم

قال ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه خلال العام الماضي اتخذت الدولة خطوات جيدة في ملف تعزيز  حقوق الإنسان ، سواء من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو وقف العمل بحالة الطوارئ ، وإطلاق مبادرة العفو الرئاسي والحوار الوطني، إضافة للبدء في تعديل بعض التشريعات التي كانت تمثل تحديات في مجال الحقوق والحريات العام.

وأضاف جاد الكريم في تصريح لـ«الدستور»، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه بالإضافة لذلك استمرت الدولة في تنفيذ المشروعات القوميه الكبرى التي تستهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمشروع حياة كريمة، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وبرنامج الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وإنشاء المدن الجديدو والتجمعات الزراعية الكبيرة، يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. 

وأكد على ضرورة الاستمرار في تسريع هذه الإجراءات والخطوات الإصلاحية بوتيرة أكبر خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من فرصة الحوار الوطني في معالجة كافة التحديات والقضايا العالقة على أرضية وطنية ومناخ يسوده الثقة بين أطراف العمل العام.

إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الإحتفال باليوم العالمي التأمين الصحي الشامل الحقوق والحريات اليوم العالمي لحقوق الإنسان

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