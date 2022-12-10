السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الثالثة فى المونديال.. ميسى رجل مباراة الأرجنتين وهولندا

ميسي
ميسي

توج النجم ليونيل ميسي بجائزة رجل مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

 

ورفع ميسي رصيده في الجائزة للمرة التاسعة معززا الفارق بينه وبين كريستيانو رونالدو صاحب الـ 7 جوائز.

 

وفاز النجم الأرجنتيني بالجائزة للمرة الثالثة بالنسخة الحالية عقب مباراتي المكسيك وأستراليا.

 

وصنع ميسي هدفا وسجل آخر من ركلة جزاء، وحوّل ركلته الترجيحية في الشباك قائدا الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم لأول مرة من 2014.

 

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في البطولة لـ 4 أهداف وصنع 2 كثاني أكثر من ساهم بأهداف في المسابقة بعد كيليان مبابي.
 

ليونيل ميسى مباراة الارجنتين وهولندا مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

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