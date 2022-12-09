الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كاسيميرو بعد خروج البرازيل من المونديال: من الصعب إيجاد أي كلمات في هذه اللحظات

كاسيميرو
كاسيميرو

أعرب كاسيميرو عن أسفه للطريقة التي ترك بها المنتخب البرازيلي فرصة اللعب في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي اليوم الجمعة.

وكان المنتخب البرازيلي في طريقه للوصول للدور قبل النهائي حينما سجل نيمار هدف التقدم للمنتخب البرازيلي في الشوط الإضافي الأول، ولكن البديل برونو بيتكوفيتش سجل هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الشوط الإضافي الثاني.

ولم ينجح رودريجو وماركينيوس في التسجيل خلال ركلات الترجيح حيث تصدى دومينيك ليفاكوفيتش، حارس كرواتيا، لتسديدة رودريجو فيما سدد ماركينيوس كرته في القائم- ليتأهل المنتخب الكرواتي للدور قبل النهائي للمرة الثاني على التوالي والثالثة بشكل عام.

وقال كاسيميرو :"أي خسارة مؤلمة، خاصة عندما يكون لديك هدف، حلم، قمت بالعمل على مدار أربع سنوات لهذه اللحظة. من الصعب إيجاد أي كلمات في هذه اللحظات".

وأضاف :"الأمر متعلق برفع رأسك، الحياة تستمر. نحن حزينون، كل شخص في المجموعة قام بعمله. نشعر بالضيق، خاصة بسبب الطريقة التي خسرنا بها. كان الفوز بين يدينا ".

وأكد :" كانت لحظة صعبة. الأمر يتعلق الآن براحة البال، الحياة تستمر".

وعندما يبدأ المونديال التالي سيكون كاسيميرو قد بلغ عامه الـ34، ولكن لاعب مانشستر يونايتد ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن مستقبله الدولي.

وقال :" أبلغ 30 عاما، هناك دائما أطفال، ولكنني 30 عاما. أنا أعيش في أفضل لحظات مسيرتي وأنا سعيد للغاية في النادي الذي ألعب فيه".

وأضاف :" أهدرت فرصة، ولكن يجب أن نرى، خاصة وأن هناك مدير فني جديد سيأتي".

في الوقت نفسه يعلم قائد المنتخب البرازيلي تياجو سيلفا /38 عاما/ أنه لن يحظى بفرصة أخرى لرفع الكأس الشهير.

وقال المدافع المخضرم :" لسوء الحظ، كلاعب، لن أتمكن من رفع هذا الكأس. من يعلم ما سيحدث لاحقا وأنا في منصب آخر. من الصعب أن يكون لدي كلمات لوصف هذه اللحظة".

وأضاف :" بالفعل اتخذت بعض القرارات في حياتي، ليس فقط على مستوى المنتخب الوطني، بل أيضا قرارات شخصية".

وأكد :" عندما نخسر شيئا مهما، كنا نهدف للحصول عليه، فهذا يؤلم كثيرا. يجب أن تحاول أن ترفع رأسك، لا توجد بدائل. أنا شخص ينهض دائما عندما يسقط".

كاسيميرو منتخب البرازيل مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022 منتخب كرواتيا

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