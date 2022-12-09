أبناء مصر: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الصينية تاريخية

وصف مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، خلال فعاليات القمة العربية الصينية، بالتاريخية وتعكس العديد من الدلالات الهامة التي تؤكد ريادة مصر في المنطقة العربية وحرصها على مصلحة الدول تحقيقا لمبادئ الاستقرار السياسي وسيادة وحدة الشعوب رغم التحديات القائمة.

وأوضح بركات، في تصريحات له، أن القمة العربية الصينية تستهدف توحيد الرؤى المشتركة وتعزيز العمل العربي الصيني الإنساني اولا، حفاظا على التاريخ الممتد بين الصين والحضارة العربية، مشيرًا إلى أن القمة جمعت رؤساء وملوك المنطقة العربية ليكونوا جميعا على قلب رجلا واحد في ظل مواجهة التحديات الخطيرة والظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب بكل تاكيد توحيد آليات العمل العربي المشترك وتعزيز وحدة الدول العربية في مواجهة أي أخطار مقبلة.

واضاف رئيس حزب أبناء مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق إلى قضية هامة وهي قضية الأمن المائي العربي والعمل على توحيد الصفوف من أجل حل أزمات المياه، وتحقيق الاستفادة للشعوب من أجل التوسع في عملية التنمية، مستدلا في ذلك بأزمة السد الاثيوبي ودعوته بضرورة اللجوء لمائدة التفاوض لبحث مصلحة جميع الأطراف.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته، بالعديد من الرسائل الهامة، إذ أكد أن التعاون العربي الصيني تأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وصيانة النظام الدولى، قائلا: "قدمنا مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها وتمسك نحو التقدم الحضارى ثم خضنا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي والتنمية وبناء الاقتصاد".