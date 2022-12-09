الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين ببنى سويف

دراجتين ناريتين
دراجتين ناريتين

أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق ميدوم الجيزاوية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق ميدوم الجيزاوية بمركز الواسطى، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، والذي وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته. 

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ3 سيارات إسعاف إلي موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير عام المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من محمود طارق محمود، مقيم قرية صفط ميدوم ومصاب اشتباه كسر بالفخذ اليمنى، 13 سنة، ومحمد صابر رجب، 16 سنة، مقيم قرية صفط ميدوم، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، وطارق رمضان عبد الباري، 14 سنة، مقيم قرية ميدوم، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالفخذ اليمنى، وشعبان رجب محمد، 19 سنة، عامل، مصاب اشتباه كسر بالفقرات واشتباه كسر بالضلوع، ومسعد صابر رمضان، 12 سنة، مقيم قرية ميدوم، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات.

الاسعافات الأولية أمن بني سويف بني سويف تصادم دراجتين ناريتين قرية ميدوم

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