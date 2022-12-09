محمد بن سلمان يؤكد اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة مع مصر

أشاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، بالجهود المصرية المساهمة في إنجاح القمة العربية الصينية الأولى، حسبما جاء في خبر عاجل نقلته فضائية "Extra news".

وأكد ولي عهد المملكة العربية السعودية، اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربطها مع مصر وما يجمعها من مصير مشترك ومستقبل واحد.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودي لاسيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب الرئيس السيسي عن الاعتزاز والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للسعودية وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.