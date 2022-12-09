الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد بن سلمان يؤكد اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة مع مصر

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

أشاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، بالجهود المصرية المساهمة في إنجاح القمة العربية الصينية الأولى، حسبما جاء في خبر عاجل نقلته فضائية "Extra news".

وأكد ولي عهد المملكة العربية السعودية، اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربطها مع مصر وما يجمعها من مصير مشترك ومستقبل واحد.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودي لاسيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب الرئيس السيسي عن الاعتزاز والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للسعودية وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

السيسي يؤكد أهمية لقاء ولي العهد السعودي في ظل التطورات الإقليمية والدولية

مواد متعلقة

السيسى يؤكد أهمية لقاء ولى العهد السعودى فى ظل التطورات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودى: الجانب العربى لا يؤمن بالاستقطاب

هاجر الإسلامبولى: كلمة السيسى فى القمة العربية الصينية شاملة جامعة

عفيفى: الرئيس السيسى أكد على تطابق الرؤى العربية الصينية لمواجهة التحديات

«Extra news» تستعرض تفاصيل كلمة الرئيس السيسى خلال القمة العربية الصينية

رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية فرصة للتكامل الاقتصادي في منطقتنا

عزيز أخنوش: الحكومة المغربية تتطلع لعلاقات ثنائية أقوى مع الصين

البرهان: السودان يتطلع لمزيد من الشراكة العربية الصينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحرير 355 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

وزير الخارجية السعودي: لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر

من 12 لـ40 مليار دولار.. آسيا تايمز: مخطط استثمار «TSMC» التايوانية للرقائق الأمريكية

هنيدي ورامز جلال.. تنافس شرس بين نجوم الصف الأول بأفلام رأس السنة

حبس عصابة تخصصت فى تصنيع المواد المخدرة بالتجمع

منة فضالى: سعيدة بتعاونى مع محمد رمضان فى «العمدة» ودورى مختلف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله