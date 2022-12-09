أمين مجلس التعاون الخليجي: سنواصل عملية التكامل الاقتصادي والتنموي

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف العجرف، على مواصلة عملية التكامل الاقتصادي والتنموي.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لختام القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية، أنه يجب أن يدرك العالم أهمية العمل الجماعي لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إلى أن العلاقات الصينية العربية تشهد تطورات في مجالات عدة.

القمة العربية الصينية

وهذه هي ثالث قمة تعقد اليوم في السعودية حيث سبقتها القمة السعودية الصينية، وأعقبتها القمة الخليجية الصينية.

وتستضيف الرياض القمم الثلاث بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة، حيث تستضيف الرياض أيضا قمة صينية سعودية، وأول قمة عربية صينية.

وفي كلمته في افتتاح القمة قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إن: القمة العربية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة.