من 12 لـ40 مليار دولار.. آسيا تايمز: مخطط استثمار «TSMC» التايوانية للرقائق الأمريكية

حقبة جديدة من تصنيع أشباه الموصلات بالولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، حيث تستعد شركة “تي إس إم سي” الشركة التايوانية العملاقة لتصنيع أشباه الموصلات في البلاد، لزيادة استثمارها في أريزونا من 12 مليار إلى 40 مليار دولار.

وحسب صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، فقد رفعت شركة تي إس إم سي التايوانية استثماراتها من 12 مليار إلى 40 مليار دولار، في خطوة من شأنها توضح السياسة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الصين.

حيث أشارت الصحيفة الصينية في تقرير لها صادر اليوم الجمعة، إلى أن الشركة التايوانية العملاقة تسعى إلى إعادة بناء قدرة صناعة الرقائق الأمريكية وهو ما قد يثير الجدل وتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

مخطط شركة TSMC التايوانية للاستثمار

وأضافت الصحيفة، ليس فقط أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية - الشركة المصنعة التعاقدية - التي تبني أول قاعدة إنتاج رئيسية لها خارج تايوان، لكنها أعلنت أيضًا عن خطط لبناء مصنع ثانٍ من شأنه زيادة استثماراتها في ولاية أريزونا من 12 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.

علاوة على ذلك، في حين أن المصنع الأول سيستخدم تقنية عملية الشركة N4 (إنتاج رقائق أصغر حتى من عملية 5 نانومتر القياسية)، فإن التلميحات الحديثة من الإدارة بأن الإنتاج سيكون عند عقدة 3 نانومتر في المصنع الثاني كانت تم تأكيد.

وكان قد بدأ بناء أول مصنع في عام 2021، فمن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم في عام 2024 بمعدل 20000 رقاقة و 300 ملم شهريًا.

كما أشار التقرير إلى أن الإنتاج في المصنع الثاني سيبلغ 30 ألف رقاقة في الشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2026.

وحسب التقرير فقد حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جعل إعادة بناء الطاقة الإنتاجية لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة بمثابة السياسة المميزة لرئاسته، إلى أريزونا لحضور الحفل.

وحضر أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Apple ،Tim Cook والمدير التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang، اللذان يقال إن شركتهما العملاء الأوليان، وكذلك ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة AMD، والتي من المتوقع أيضًا أن تكون من العملاء الأوائل.

وانضم إليهم كبار ممثلي صانعي المعدات Applied Materials and Lam Research، وأخصائي المواد Entegris، ومزود أتمتة التصميم الإلكتروني Synopsis وشركة تصميم IC Arm، وقد استضاف الحدث مؤسس TSMC موريس تشانغ ورئيس مجلس الإدارة مارك ليو والرئيس التنفيذي سي سي وي.