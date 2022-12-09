مران الزمالك.. برنامج تدريبي لـ"الجزيري" وفيريرا يطمئن على نداي

انتظم جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان لاعبو الفريق الأساسيون الذين خاضوا مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش أدوا تدريبات تأهيلية واستشفائية بالأمس خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم انخراط جميع اللاعبين في الجزء البدني والفني بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

تدريبات بدنية للاعبين

ومن جانب آخر، خاض اللاعبون تدريبات بدنية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون تدريبات تقوية بالأدوات التدريبية الخاصة التي تم اصطحابها من صالة الجيمانيزيوم لأرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال.

وخاض جميع اللاعبين التدريبات البدنية قبل انطلاق المران الجماعي لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

برنامج تدريبي خاص لـ"الجزيري"

وفي سياق مختلف، وضع الجهاز الفني للفريق، برنامجا تدريبيا خاصا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض.

وخضع “الجزيري” لتدريبات منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية، تضمنت تقوية العضلات وإطالات من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل بعدما انتظم في تدريبات أمس بعد عودته من تونس عقب المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم.

فيريرا يطمئن على إبراهيما نداي

وفي السياق حرص، فيريرا على عقد جلسة مع السنغالي إبراهيما نداى جناح الأبيض قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الاطمئنان على حالته الطبية.

ويخضع إبراهيما نداي لتدريبات تأهيلية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، وتحدث المدير الفني مع اللاعب من أجل الاطمئنان عليه ومطالبته بعدم التسرع في العودة ليكون لائقا بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

ويستعد الفارس الأبيض لقمة بيراميدز، الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.