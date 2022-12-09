هدية رأس السنة.. أشياء يجب أن تراعى قبل شراء اللاب توب

يعد الكمبيوتر المحمول أداة مفيدة جدًا في وقت اليوم تساعدك في إكمال مهمة ما، وتحرير الصور، تصفح الويب، ولعب الألعاب أو مشاهدة فيلم، ومع انتصاف شهر ديسمبر يسعى الكثيرين في إهداء الأجهزة الإلكترونية كهدية لرأس السنة.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة هي أجهزة حوسبة تساعدك على إنجاز المهام بأقصى قدر من الراحة، حيث يحتاج الأشخاص من جميع الأعمار والمشاركين في مجالات العمل المختلفة إلى جهاز كمبيوتر محمول للعمل، كما أن الطلاب في هذا العصر يحتاجون إليه، فكل شخص يحتاج إلى كمبيوتر محمول، حيث يمكن استخدامه أيضًا لممارسة الألعاب وأغراض الترفيه مثل مشاهدة الأفلام وتصفح الويب.

كيفية اختيار لاب توب مناسب بأقل التكاليف؟

بينما تخطط لشراء واحدة، حدد طبيعة العمل الذي ستقوم به، ثم ابدأ في تحديد المواصفات مثل نظام التشغيل، والمعالج وذاكرة الوصول العشوائي، وحجم الشاشة، عمر البطارية، وعوامل أخرى مختلفة، وفقًا لما ذكره موقع «gadgets now».

تحقق من أفضل العلامات التجارية المتوفرة لدينا والتي تقدم أجهزة كمبيوتر محمولة عالية الكفاءة، ويُفضل شراء جهاز كمبيوتر محمول من علامة تجارية موثوقة ومعروفة يلبي متطلباتك ويتناسب مع ميزانيتك.

ينصح الخبراء بتفحص المواصفات بعناية، فمع مجموعة متنوعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتوفرة من العلامة التجارية، يمكنك استخدامها لممارسة الألعاب وتصميم الرسوم وتصفح الويب ومشاهدة الأفلام.

تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Dell مزيجًا مثاليًا من الأناقة والوظائف، حيث تحظى أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه بشعبية كبيرة ويطلبها العملاء بسبب تصميماتها الأنيقة وشاشاتها الكبيرة وخيارات التخزين الواسعة والبطارية الاحتياطية الضخمة والمعالجات القوية.

تقدم Apple أجهزة MacBooks أنيقة وخفيفة الوزن تنجز مهامك بسهولة وبشكل منهجي، تم تجهيز هذه الأجهزة بمعالجات قوية توفر لك أداءً أكثر سلاسة وخالٍ من التأخير.

المواصفات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند شراء أجهزة الكمبيوتر:

نوع عملك هو أهم عامل يجب مراعاته عند شراء جهاز كمبيوتر محمول، حيث يمكنك الاطلاع على بعض المواصفات المهمة التي يشتمل عليها الكمبيوتر المحمول والتي يجب أن تفكر فيها قبل إجراء عملية شراء ومنها:

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):

توفر لك ذاكرة الوصول العشوائي الجيدة مساحة تخزين كبيرة وبالتالي زيادة سرعة الكمبيوتر المحمول، حيث يمكنك حفظ المزيد من الملفات الثقيلة على الكمبيوتر المحمول إذا كان مزودًا بذاكرة وصول عشوائي مناسبة.

نوع التخزين:

تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة مع نوعين من التخزين - نوع تخزين محرك الأقراص الثابتة ونوع تخزين SSD للاستخدام الأساسي أو العادي، حيث يمكنك اختيار شراء كمبيوتر محمول بنوع تخزين HDD بينما يُقترح شراء كمبيوتر محمول بنوع تخزين SSD إذا كنت تستخدم برامج ثقيلة لأنها تزيد من سرعة الكمبيوتر المحمول.

المعالج:

لتجربة أداء خالي من التأخير، يجب أن تفكر في شراء كمبيوتر محمول مدعوم بمعالج قوي، حيث يمكنك شراء كمبيوتر محمول بمعالج i3 أو معالج i5 للأنشطة الأساسية.