بدء الاجتماع الطارئ للإسماعيلى.. و3 أسماء فى الصورة لخلافة جاريدو

انطلق، منذ قليل، الاجتماع الطارئ الذي دعا له المهندس يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، لمناقشة ملف المدير الفني الجديد للفريق، وذلك بحضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي الاجتماع لدراسة الأسماء المرشحة لتدريب الفريق خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي تمت إقالته من منصبه، بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق منذ تولي المسئولية.

نجم الزمالك على رأس القائمة وإيهاب جلال في الصورة

وعلم "الدستور"، من مصادره الخاصة داخل قلعة الدراويش، عن وجود 3 أسماء في الصورة بقوة لقيادة الفريق فنيا المرحلة المقبلة.

وقال المصدر: "خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي، يعد على رأس هذه القائمة، يليه حمزة الجمل، المدير الفني السابق للإسماعيلي".

وأضاف: "إيهاب جلال موجود في الصورة أيضا، لكن تعد فرص عودته مجددا على رأس القيادة الفنية ضعيفة للغاية، بسبب الرفض الشديد من قبل الجماهير".

وواصل: "لا أحد يستطيع الدخول في صدامات مع الجماهير، في الوقت الراهن، لذلك طلباتهم أوامر، ونطالبهم بالوقوف خلف الفريق واللاعبين ودعمهم، فالمشوار مازل طويلا".

وأكمل المصدر: "الجهاز الفني الجديد للفريق سيكون مصريا بالكامل حتى نهاية الموسم الجاري، مع توفير كافة الإمكانات المالية والفنية له، حتى يخرج الفريق من كبوته الحالية".

وأردف: "نتائج الفريق الفترة المقبلة بالدوري وكأس الرابطة وكأس مصر، هي التي ستحسم مصير المدرب سواء بالاستمرار والتجديد للموسم المقبل 2023/ 2024، أو الرحيل".

وأشار إلى أن عقد الجهاز الفني الجديد سيتواجد به شرط جزائي، ينص على إقالة المدرب في حالة التعرض للهزيمة 3 مباريات متتالية.

واختتم قائلا: "هذا البند كان متواجدا في عقد المدرب الإسباني جاريدو، إلا أن ضغط المباريات هو الذي أجل تفعيله".

وكان نادي الإسماعيلي، أعلن، أمس الخميس، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع خوان كارلوس جاريدو، بعد النتائج السيئة التي حققها الدراويش على يد المدرب الإسباني، منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد نقطتين، من تعادلين و3 هزائم، بينما لم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن.