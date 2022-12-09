«ديلر عين شمس» في قبضة الأمن قبل بيع 400 جرام حشيش على عملائه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بنطاق أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى–هاتف محمول–سلاح أبيض).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.