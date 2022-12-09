الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مجرم قبل ترويج 300 قرص مخدر في المرج

المتهم
المتهم

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بنطاق أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج  وبحوزته (300 قرص مخدر لعقار "الترامادول" - مبلغ مالى–هاتف محمول).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

منطقة المرج أجهزة وزارة الداخلية إتجار فى المواد المخدرة الاتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة الذخائر غير المرخصة

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وائل لطفي

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