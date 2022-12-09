رئيس مدينة كفر الدوار يقود حملة لضبط مخالفات البناء

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة برئاسة اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو، بحملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف وإنفاذ القانون، وذلك بتأمين من قوات شرطة كفر الدوار بقيادة اللواء حسام أبو الشيخ، مساعد مدير أمن البحيرة لفرقة شرطة كفر الدوار، والعميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار.

وتمكنت الوحدة المحلية من إزالة سقف خرساني للطابق خامس علوي مخالف بدون ترخيص بمساحة 352 متر مربع بأحد العقارات بمنطقة المهاجرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد رئيس مدينة كفر الدوار على استمرار الحملات الموسعة بنطاقي المدينة والمركز، للتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالف ومحاولات القيام بأعمال بالمخالفة للقانون، والإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة لشروط التراخيص، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال، وتشديد الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- إزالة 9 حالات تعد بإجمالي مساحة 2230 متر

في إطار خطة محافظة البحيرة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة لسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد بنطاق 4 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 2230 م٢ عبارة عن إزالة، حالتي تعدى بمساحة 1750 م٢ بأبو المطامير، و4 حالات تعدي بمساحة 230 م٢ بكفر الدوار، و حالتي تعد بمساحة 200 م٢ برشيد، وحالة تعدي بمساحة 50 م٢ بدمنهور وتم تحرير المحاضر اللازمة.