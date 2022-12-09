حزب مصر أكتوبر ينظم لقاء حوارى عن دور لجنة العفو الرئاسى

نظم حزب مصر اكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح لقاء حواري عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور لجنة العفو الرئاسي بحضور المحامي البارز طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي ضمن فاعليات صالون مصر أكتوبر .

في بداية اللقاء توجهت الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الإجراءات المبذولةً في ملف العفو الرئاسي .

وصرحت مديح : "بأن الحوار الوطني جمع طوائف الشعب في كافة المحاور، وأن الجميع يد واحدة في طرح وحل المشكلات "

واستشهد الدكتور محمد بدران نائب رئيس الحزب والامين العام بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي ماكرون في قصر الإليزيه 2020: "الدولة المصرية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، الذي يعلي شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين"

وصرح طارق العوضي خلال اللقاء بأنه تم العفو عن ١١٤٨ قضية رأس منذ بدء لجنة العفو عملها حتى الأن، مؤكدا ان هناك إرادة حقيقة للتحول الديموقراطي وإرساء مبدأ تقبل الإختلاف في وجهات النظر ،جاء اللقاء ضمن سلسة لقاءات حوارية يعقدها حزب مصر أكتوبر في الفترة المقبلة.

وكان خلال صالون مصر أكتوبر شركة فودافون تعد بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في ملف تشغيل وإعادة دمج الشباب.