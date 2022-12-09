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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 9-12-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس يوميًا في مواقيتها والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتناشد دار الافتاء المسلمون بضرورة الالتزام بمواقيت الصلاة حسب كل محافظة ، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 9-12-2022

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:36 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:55  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:18  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:39 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:58 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً
  • موعد  أذان العصر 2:31 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:50 مساءً
  • موعد أذن العشاء 6:13 مساءً
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مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • موعد أذان الفجر  4:51 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:35 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:29  مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:48 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:09 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:43 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:03 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد أذان الفجر 5:28 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:16 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:17 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:37 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:55 مساءً

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الصلاة اذان الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

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وائل لطفي

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