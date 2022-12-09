مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 9-12-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس يوميًا في مواقيتها والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتناشد دار الافتاء المسلمون بضرورة الالتزام بمواقيت الصلاة حسب كل محافظة ، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 9-12-2022

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً

موعد أذان العصر 2:36 مساءً

موعد أذان المغرب 4:55 مساءً

موعد أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً

موعد أذان العصر 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً

موعد أذان العصر 2:31 مساءً

موعد أذان المغرب 4:50 مساءً

موعد أذن العشاء 6:13 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:51 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:35 صباحاً

موعد أذان العصر 2:29 مساءً

موعد أذان المغرب 4:48 مساءً

موعد أذان العشاء 6:09 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 2:43 مساءً

موعد أذان المغرب 5:03 مساءً

موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:28 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:16 صباحاً

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:37 مساءً

موعد أذان العشاء 6:55 مساءً