مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 9-12-2022
يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس يوميًا في مواقيتها والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتناشد دار الافتاء المسلمون بضرورة الالتزام بمواقيت الصلاة حسب كل محافظة ، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 9-12-2022
مواقيت الصلاة في القاهرة
- موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:36 مساءً
- موعد أذان المغرب 4:55 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:18 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:39 مساءً
- موعد أذان المغرب 4:58 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:22 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:31 مساءً
- موعد أذان المغرب 4:50 مساءً
- موعد أذن العشاء 6:13 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
- موعد أذان الفجر 4:51 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:35 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:29 مساءً
- موعد أذان المغرب 4:48 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:09 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
- موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:43 مساءً
- موعد أذان المغرب 5:03 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:23 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
- موعد أذان الفجر 5:28 صباحاً
- موعد أذان الظهر 12:16 صباحاً
- موعد أذان العصر 3:17 مساءً
- موعد أذان المغرب 5:37 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:55 مساءً
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