انتقام منتظر ولقب للتانجو.. تاريخ مباريات هولندا والأرجنتين قبل ربع نهائي مونديال قطر

يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الهولندي، غدًا ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم.

وتنطلق غدًا منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بإقامة مباراة كرواتيا والبرازيل في الخامسة عصرًا، فيما سيلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي في التاسعة مساءً.



وترصد «الدستور» تاريخ مواجهات المنتخبين قبل مباراتهما بالدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

أول مواجهة جمعت المنتخبين كانت مباراة ودية في عام 1974.

وأقيمت المباراة يوم 26 مايو من عام 1974، على الملعب الأولمبي في مدينة أمستردام.

وأدار المباراة الحكم الألماني أدولف بروكوب.

وتقدم يوهان نيسكينس لمنتخب هولندا في الدقيقة 29، ثم أضاف روب رينسينبيرك الهدف الثاني في الدقيقة 31، ثم قلص بليون ستريك، مدافع هولندا النتيجة للأرجنتين بالحطأ في مرماه بالدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عاد ستريك وأضاف الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 74، قبل أن يضيف أري هان الهدف الرابع في الدقيقة 74 وتنتهي المباراة بفوز المنتخب الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدف.



ثم التقى المنتخبان بعد شهر في بطولة كأس العالم 1974، وجمعتهما مجموعة واحدة.

وانتصر المنتخب الهولندي بأربعة أهداف دون رد، سجلها يوهان كرويف في الدقيقة العاشرة، ورود كرول في الدقيقة 25، وجوني ريب في الدقيقة 73، ثم اختتم يوهان كرويف الأهداف في الدقيقة 90.

وفي هذه النسخة تأهل المنتخب الهولندي للمباراة النهائية وخسرها أما منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف.



وتكررت المواجهة بين المنتخبين في بطولة كأس العالم بالمباراة النهائية لمونديال 1978، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

افتتح ماريو كيمبس التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 38، ثم عادل ديك نانينجا النتيجة لهولندا في الدقيقة 82.

وفي الوقت الإضافي، أضاف ماريو كيمبس الهدف الثاني في الدقيقة 105، ثم سجل دانيل بيرتوني الهدف الثالث في الدقيقة 115 لتحقق الأرجنتين لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

والتقى المنتخبين في مباراة ودية في مايو من عام 1979 وفاز بها المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.



ثم التقيا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 1998، وفاز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

وودع المنتخب الهولندي البطولة في الدور نصف النهائي أمام البرازيل.

ومن المفارقات في مونديال قطر 2022، أن الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين سيواجه الفائز من مباراتي البرازيل وكرواتيا، أي أن نصف نهائي مونديال 1998 قد يتكرر في حالة فوز البرازيل وهولندا.



ولعب المنتخبان مباراتين وديتين في عامي 1999 انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ثم انتصر منتخب هولندا في 2003 بهدف دون رد.

وفي مونديال 2006 والذي استضافته ألمانيا، التقى المنتخبان في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي مونديال 2014، تأهل كلا المنتخبين للدور نصف النهائي من البطولة.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولجأ الفريقين لركلات الترجيح والتي حسمت الفوز لمنتخب الأرجنتين بنتيجة 4 مقابل 2.

ويسعى المنتخب الهولندي للانتقام من الخسارة الأخيرة التي لحقت به أمام الأرجنتين وحرمته من التأهل لنهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي.

في المجمل التقى المنتخبان الهولندي والأرجنتيني في 9 مباريات، فازت الأرجنتين في 3 مباريات، وفازت هولندا بـ4 مباريات، وحسم التعادل مباراتين.

وسجل المنتخب الهولندي 22 هدفًا، مقابل 18 لمنتخب الأرجنتين.

