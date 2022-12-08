كاتبة صحفية: فساد بعض الحكومات الأفريقية سبب فى انتشار الإرهاب بها

قالت الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي، إن الاتحاد الأوروبي وفرنسا، وعدا كثيرًا بتجفيف منابع الإرهاب في الصومال وإفريقيا، وكذلك إقامة مشاريع تنموية ولكنهما لم تفيا بتعهداتهما.

وأضافت، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حالة من حالات الفساد الكبيرة بالحكومات الأفريقية وعندما يستشري ذلك تكون هناك صعوبة في محاربة الإرهاب وذلك لسهولة تهريب الأسلحة والتغطية على بعض الحوادث، وهذا ساعد على زيادة الارهاب.

وتابعت أن موزمبيق تعتبر ملهمة في الصومال لانتشار جماعة “أنصار السنة ”، بها ولهذا زادت حالات التطرف لأن هناك أشياء يستلهمها الشباب لممارسة العمليات الإرهابية ولا يمكن استبعاد حركة طالبان في أفغانستان، مؤكدة أنه إذا لم تكن هناك حركة وعي وتنمية ومحاربة الفساد فإنه لا يمكن للإجراءات البسيطة التي تتخذها الحكومات القضاء على الإرهاب.