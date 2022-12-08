نصير: «حماة الوطن» له السبق في دعم القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن حزب حماة الوطن على مدار السنوات السابقة له السبق في مد يد العون والمساعدة في جميع الظروف وبصورة استباقية معتمدا في ذلك على الكفاءات السياسية والفنية القادرة على رصد التحديات وصياغة الحلول المبتكرة التي تتوافق مع طبيعة كل منطقه ووضعها في حيز التطبيق الفعلي.

جاء ذلك في أولى جلسات الحوار الوطني والذي افتتحه النائب اللواء طارق نصير بحضور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة.

وأشار اللواء طارق نصير إلى المستوى الإنساني الذي تبناه الحزب من خلال حزمة من المبادرات التي تعلي من الشأن الإنساني لكي يكون لدينا مواطن مصري صحيح فنجد القوافل العلاجية والطبية تجوب أنحاء البلاد قاصدة كل بقعه من البقاع الأكثر احتياجا فضلا عن اطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تجوب مصر من أقصى صعيدها إلى أقصى شمالها كي تضم أبناء مصر في كنفها بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة.

وتابع نصير أن المشاركة بالمقترحات والحلول في الأزمات التي تواجه تحقيق طموحات الدولة المصرية التي جسدتها رؤية مصر 2030م.

مشددا على التفاعل بإيجابية مع ما تشهده مصر من أحداث وفعاليات وطنية او عالمية فقد كان للحزب رؤية واضحة قدمها إلى الحوار الوطنى، والأمر ذاته حدث مع المؤتمر الاقتصادي وفي مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر مؤخرا كان للحزب رؤيته الواضحة في تقديم حقيبة تتعلق بالبيئة الاقتصادية.

وأشار اللواء طارق نصير في ختام كلمتة في أولى جلسات الحوار الوطني بالبحيرة إلى أن الحزب خصص العدد الأول من المجلة التي يصدرها الحزب باسم آفاق حقوقية – وهى المجلة الأولى من نوعها التي يصدرها حزبا مصريا- لتسليط الضوء على قضية التغيرات المناخية والجهود المصرية في هذا الخصوص، إلى جانب تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الحقوقية المتعلقة بمبادرات الدولة الهادفة إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين.