محافظ مطروح يتفقد قاعة تدريب السيدات على إدارة المشروعات (صور)

تفقد خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، قاعة تدريب السيدات على إدارة المشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة تحت عنوان تدريب المضى قدما والذي ينعقد لمدة 5 أيام بواقع 40 ساعه تدريبية.

يهدف برنامج تدريب السيدات علي إدارة المشروعات من خلال تحديد فكرة المشروع، ووصف المشروع، والمزيج التسويقي والميزانية، بالتعاون بين المكتبة وجهاز تنمية المشروعات الصغير و المتناهية الصغر المعتمد من منظمة العمل الدولية.

وأشاد محافظ مطروح ببرنامج التدريب ودور المرأة في المجتمع والحرص علي توفير مزيد من الخدمات والتاهيل مع فتح مزيد من منافذ ومعارض عرض منتجاتهم اليدوية البيئية والتراثية.

وأوضح أسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة بمطروح انه سيتم تنظيم معرض أسبوعى بالمكتبة لعرض المنتجات البيئية والتراثية للسيدات.

وافتتح محافظ مطروح في نوفمبر 2022 معرض المنتجات البيئية والتراثية الذى اقامته وحدة أيادى مصر بمحافظتى مطروح والإسكندرية بقاعة مصنع الصناعات الحرفية والبيئية بواحة سيوة بالتعاون مع وحدة أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية،

بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وعمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وحسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وندى مهران منسق منصة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية وكريم عادل ممثل شركة إي- أسواق مصر وإيمان عبد الغنى منسق وحدة ايادى مصر بمطروح.

أشاد محافظ مطروح بالمنتح المعروض مع تميزه كمنتج بيئي وتراثى مع أهمية الترويج والتسويق الجيد وتقديم المحافظة لكافة الدعم اللازم واتاحة الفرصة للمشاركة في جمبع المعارض مع أهمية التعرف هلى الاجراءات لتسهيل حصول المنتجات على الموافقات اللازمة لتسجيلها وسهولة تسويقها.

وخلال ورشة العمل الخاصة بالمعرض رحب محافظ مطروح بشباب وحدة أيادى مصر، و التى أنشأتها وزارة التنمية المحلية ضمن جهود الدولة فى مجال تو فير مزيد من فرص العمل مع اتاحة التسويق الاليكترونى للمنتج ،وتاهيل وتدريب الشباب من اجل إتاحة سبل الحياة الكريمة بخطوات غير بيروقراطيه بل وخارج الصندوق مع تشجيع إقامة مشروعات لتوفير مصدر اقتصادى للشباب واستغلال طاقاتهم الإبداعية المنتجة والاستغلال الامثل للموارد بالتوزاى مع الحفاظ على الهوية و المنتج البيئى والتراثى.

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