الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السبت.. انطلاق ملتقى «شغلني» للتوظيف بمشاركة كبرى الشركات

شغلني
شغلني

تنطلق  صباح السبت المقبل، فعاليات الملتقى التاسع للتوظيف "شغلني"، بمبنى الجريك كامبس بوسط البلد، بمشاركة عدد كبير من كبريات الشركات العاملة بالسوق المصري و التي تعمل على إتاحة آلاف من فرص العمل للشباب خلال الملتقى.

وقال عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لموقع شغلني، إن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية زادت إصرار "شغلني" على إقامة الملتقى مجددا، ليظل جسرا بين راغبي العمل والشركات الباحثة موظفين جدد، خاصة في سوق يزخر بالقوى الشبابية في سن العمل، واقتصاد يتوسع يوما بعد آخر، كالسوق المصرية.

 وأضاف خليفة أن المصداقية التي اكتسبها الملتقى على مدار سنوات عمله في السوق المصرية، سواء على مستوى الشركات أو راغبي العمل، وما أنجزه من توظيف عشرات الآلاف من الشباب بالفعل، كانا دافعين أساسيين لإدارة " الملتقى " في مزيد من التطوير وبناء قنوات تواصل قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، وإتاحة عدد أكبر من فرص التوظيف بما يصب بصورة نهائية في جهود الدولة للتشغيل وخفض معدلات البطالة.

 وأشار خليفة إلى أن الأسلوب غير النمطي الذي يتبعه الملتقى من خلال إجراء المقابلات الشخصية لبعض الشركات بشكل فوري خلال فعالياته و الرد بالموافقة أو الرفض على راغبي العمل عزز من دور الملتقى وجديته في توفير فرص عمل حقيقية بعيدا عن الروتين المعتاد والانتظار لفترات طولية، ما شجع قطعاعات واسعة من الباحثين عن عمل في حضور الملتقى والمشاركة في فعالياته. 

 وفي هذا الإطار، يسمح موقع "شغلني" بإجراء المقابلات الشخصية بين راغبي العمل والشركات عبر الإنترنت، للتيسير على سكان كل المحافظات دون الحاجة للذهاب لمقار جهات العمل، أو حضور الملتقى.

التحديات الاقتصادية العالمية السوق المصرية المقابلات الشخصية خفض معدلات البطالة حملة المؤهلات المتوسطة توفير فرص عمل حقيقية

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