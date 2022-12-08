الباز: مفيد فوزى محاور القرن بلا منازع ويجب حفظ تراثه

قدّم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، التعازي لنجلة الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي.

وقال الباز خلال برنامجه الأسبوعي «مش حسبة برمة» عبر إذاعة «نغم إف إم» الخميس: «الناس أصبحت تتعامل مع كل شيء بسطحية شديدة»، مؤكدًا أن مفيد فوزي قضى أكثر من 70 سنة يعمل في مجال الصحافة، وترك خلفه تراثًا صحفيًا عظيمًا.

الباز يناشد هيئة الكتاب بحفظ التراث الصحفي للراحل مفيد فوزي

وتابع: «لماذا لا نفكر في الحفاظ على تراث مفيد فوزي، وهنا لا أتحدث عن مقتنيات التراث الصحفي الإعلامي»، مؤكدًا أن مفيد فوزي هو محاور القرن بلا منازع، وأهم محاور في القرن العشرين، بسبب طريقة أدائه وإعداده واقتحامه للضيوف، مؤكدًا: «محدش يقدر ينازعه في الحتة دي».

واستكمل أن الحوار الصحفي هو الشكل المفضل لدى مفيد فوزي، حيث أجرى حوارات مع كل النجوم تقريبًا، ونُشرت في الصحف سواء في مجلة «صباح الخير» أو «المصري اليوم»، كما أنه جمع بعض هذه الحوارات في كتب.

وناشد الباز هيئة الكتاب بدعم مشروع حفظ تراث الراحل مفيد فوزي، ويصدر في عمل متكامل؛ لأن أعماله تسجل جزءً كبيرًا جدًا من تاريخ ويصدر في موسوعة مفيد فوزي الحوارية.