موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية، موعد قمة الزمالك أمام بيراميدز بالدوري المصري بفارغ الصبر، حيث أصبح البحث عنها هو المتصدر حاليا لكل محركات جوجل.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

ويستضيف الزمالك نظيره بيراميدز، الأحد القادم، في تمام السابعة مساء، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية للدوري الممتاز موسم 2022-2023.

وسيدخل الفارس الأبيض، قمة الأحد، من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول مواصلة الانتصارات بلا توقف، للاستمرار في مناطحة الأهلي على قمة الدوري، وانتظار أي تعثر يحدث للأحمر خلال المواجهات المقبلة، لخطف الصدارة منه.

أما ثاني أهداف الزمالك، تتخلص في تأكد تفوق الأبيض على المنافس، الذي يعد بمثابة عقبة قوية في طريق الفريق نحو الوصول للقمة، وتوجيه رسالة معنوية قبل موقعة كأس مصر المرتقبة بين الفريقين في دور نصف النهائي يوم 16 يناير المقبل نسخة الموسم الماضي 2021-2022.

أما بيراميدز، سيحاول تحقيق الفوز، مستغلا في ذلك الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين مؤخرا عقب نشوة الانتصارات، للانقباض على مركز الوصافة من جهة وكسر عقدة تفوق الزمالك من جهة أخرى.

ويعتمد السماوي في ذلك على القوة الضاربة المتمثلة في عبدالله السعيد ورمضان صبحي ووليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف، فضلا عن مصطفى فتحي نجم الزمالك السابق المعار لبيراميدز، بالإضافة إلى الجناح الدولي الشاب إبراهيم عادل، إذ أصبح جاهزا للمشاركة، في حالة ضمه لقائمة المباراة.

ويذكر أن الفترة الماضية، شهدت استبعاد اللاعب مؤخرا من قائمة مباريات بيراميدز سواء في الدوري وكأس مصر، وذلك لأسباب فنية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري الممتاز

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

وكان الزمالك حقق فوزا ساحقا على حساب طلائع الجيش، أمس، الأربعاء، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه.

أما بيراميدز فحقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين، أحرزهم رمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف.

ويتقاسم الزمالك وبيراميدز وصافة المركز الثاني، برصيد 11 نقطة لكل منهما، لكل يبقى فارق الأهداف لصالح الأبيض.