الجولة 6.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء فى الجولة السادسة من منافسات موسم 2022-2023، حيث حقق الزمالك الفوز برباعية نظيفة على طلائع الجيش في المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما حقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعت بينهما في الخامسة مساء اليوم فى ذات الجولة.

بهذا الفوز وواصل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، حيث لعب 5 مباريات ولم يخسر او يتعادل حتى الآن، بينما وصل الزمالك للنقطة 11 فى المركز الثاني، وفيما يلى نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري كاملا بعد انتهاء مباريات اليوم فى الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم