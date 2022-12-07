الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الجولة 6.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

الزمالك
الزمالك

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء فى الجولة السادسة من منافسات موسم 2022-2023، حيث حقق الزمالك الفوز برباعية نظيفة على طلائع الجيش في المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

كما حقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعت بينهما في الخامسة مساء اليوم فى ذات الجولة.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي والزمالك اليوم

مباراة فوز الزمالك على وطلائع الجيش في الدوري العام

بهذا الفوز وواصل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، حيث لعب 5 مباريات ولم يخسر او يتعادل حتى الآن، بينما وصل الزمالك للنقطة 11 فى المركز الثاني، وفيما يلى نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري كاملا بعد انتهاء مباريات اليوم فى الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم 

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1الأهلي5500102+815
2الزمالك5320113+811
3بيراميدز532061+511
4فيوتشر431051+410
5غزل المحلة531164+210
6الاتحاد430164+39
7فاركو61414407
8البنك الأهلي613278-16
9المصري513145-16
10المقاولون العرب513134-16
11سموحة412123-15
12إنبي512278-25
13طلائع الجيش5113410-64
14سيراميكا كليوباترا410357-23
15أسوان510425-33
16الداخلية502328-62
17الإسماعيلي401325-31
18حرس الحدود401304-41
الدورى المصرى ترتيب الدورى المصرى الاهلى الزمالك بيراميدز

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