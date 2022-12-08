الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض «الحب في زمن الكوليرا» على مسرح الطليعة اليوم

صورة من العرض
صورة من العرض

يستأنف مسرح الطليعة برئاسة الفنان عادل حسان، العرض المسرحي "الحب في زمن الكوليرا" بداية من اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع لمدة 15 يومًا. 

يذكر أن "الحب في زمن الكوليرا" هو العرض الحاصل على جائزة أفضل عرض مسرحي ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، كما حصل أيضًا بالمهرجان على جوائز أفضل أشعار لحامد السحرتي، أفضل دراماتورج لمينا بباوي، أفضل تأليف موسيقي لوليد الشهاوي، وجائزة أفضل مخرج للسعيد منسي. 

"الحب في زمن الكوليرا" عن الرواية الشهيرة لجارسيا ماركيز، وهي أحد روائع الأدب العالمي، ويتم تقديمها في رؤية مسرحية جديدة كتبها مينا بباوي، تمثيل دينا أحمد، محمد فريد، نشوى إسماعيل، نسمة عادل، دينا السواح، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، تأليف موسيقي وليد الشهاوي، أشعار حامد السحرتي ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، ماكياج وفاء محمد، تصميم إضاءة عز حلمي، فيديو مابينج محمد البدري، وإخراج السعيد منسي.

أفضل عرض مسرحي الحب في زمن الكوليرا الجمعة والسبت أفضل مخرج الج أفضل عرض القومي للمسرح المصري

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