الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحي يبحث مع مؤسسة "إيجيس" التعاون فى مجال إدارة المشروعات الرياضية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس بديوان الوزارة، داميان ريتسى ممثل الشركة الفرنسية إيجيس الهندسية  والمتخصصة فى إدارة المشاريع الرياضية لبحث التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

استمع الوزير إلى شرح حول القطاعات التى تعمل بها الشركة فى مجال إدارة وإنشاء مشروعات   الفنادق  والمطارات والقطارات، وإعداد التصميمات الهندسية لمختلف المشروعات، بالإضافة إلى مشاركتهم فى إدارة مشروعات إنشاء عدد من الاستادات الرياضية فى عدد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية.

أعرب ممثل الشركة عن استعداهم للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتباحث حول الفرص المستقبلية المصرية المتعلقة بالإنشاءات الرياضية استعداداً لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية التى تقام على أرض مصر.

من جانبه، رحب وزير الرياضة بالتعاون مع مؤسسة "إيجيس الهندسية"، ودراسة مشاركتهم فى إدارة بعض المشروعات الرياضية الكبرى، لاسيما وأن الدولة المصرية تتمتع بمجموعة مميزة من الإنشاءات الرياضية والشبابية فى مختلف محافظات الجمهورية.

كما تم الاتفاق على دراسة ملف المؤسسة بشكل كامل من خلال المعنيين بالوزارة، وتحديد بنود التعاون على مستوى المشاركة فى إنشاء المشروعات الرياضية الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لشئون البطولة، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

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IMG-20221208-WA0034
أشرف صبحي وزير الشباب إدارة المشاريع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاوروبي الافريقية

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