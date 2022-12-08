البنك المركزي في كوريا الجنوبية يؤكد الحاجة للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة

أكد البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، الحاجة للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة في الوقت

الحالي من أجل خفض التضخم، المتوقع أن يبقى مرتفعا عن المستوى المستهدف.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البنك قال في تقرير قدمه للنواب بشأن أحدث التطورات الاقتصادية والمالية، " بما أنه من المتوقع أن يبقى معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، حتى إذا تباطأ النمو الاقتصادي، من الضروري مواصلة التوجه برفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي".

وتوقع البنك ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة معتدلة، " وبصورة مستدامة" بسبب تراجع الضغوط على الاقتصاد، ولكنها سوف تظل في نطاق 5% لبعض الوقت.

وكان البنك المركزي الكوري الجنوبي رفع معدل الفائدة تسع مرات، بواقع 2.75 نقطة مئوية، منذ أغسطس من العام الماضي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، في ظل زيادة قيمة فواتير الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد وتزايد الطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالعام الماضي، بعدما سجلت 5.7% خلال أكتوبر الماضي، وتتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار بعد ارتفاعها بنسبة 6.3% في يوليو، فيما كان يعد أعلى مستوى منذ 24 عاما.

وفيما يتعلق بأحدث الظروف الاقتصادية، قالت البنك المركزي إنه يبدو أن انخفاض الصادرات بسرعة يقوض زخم النمو.