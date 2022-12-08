سموحة يستضيف أسوان فى مباراة مواصلة الانتصارات ببطولة الدورى

يستضيف سموحة فر يق أسوان في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد الإسكندرية في مواجهة قوية ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري الممتاز .

الفريقان يخوضان المباراة بمعنويات عالية بعد نجح كل منهما في تحقيق فوزه الأول في الجولة الماضية، حيث فاز سموحة على الإسماعيلي وفاز أسوان على فاركو .

سموحة بقيادة طارق العشري يحتل المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط من الفوز على الإسماعيلي بهدف، والتعادل مع البنك الأهلي 1-1، ومع حرس الحدود بدون أهداف، والهزيمة أمام الزمالك بهدفين، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع المقاولون، وسجل الفريق هدفين فقط ودخل مرماه ثلاثة أهداف، وطالب طارق العشري لاعبيه بالفوز حتى يحتل الفريق المركز الذي يليق به في جدول الدوري.

طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: الهانى سليمان، وعمر صلاح، وخالد عبد الفتاح، و محمد باسم رشيد، وأحمد عبد الحكم، واليا سيلا، و صديق أوجولا، و محمد نادي، و شريف رضا، وأحمد مصطفى، ومحمد عصام، و محمود حليمو، وأحمد جمال، وأحمد شوشة، و بنجامين بواتينج، وأحمد عبد الرسول، و حسين فيصل، و ممدوح عبد ربه، و دوكو دودو، و محمد سعيد مكرونة، و أبوبكر محمد، والصباحي عماد.

في المقابل يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط من الفوز على فاركو بهدف، والهزيمة أمام الاتحاد والأهلي وغزل المحلة بنتيجة واحدة 1- صفر، وأمام فيوتشر 1-2، وسجل الفريق هدفين ودخل مرماه خمسة أهداف، ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية لمواصلة حصد النقاط.

يدير المباراة حمادة القلاوي، ويساعده صالح محمد، ومحمد مجدي، ومعهم أحمد ناجي حكمًا رابعًا، ومحمد نهاد محجوب حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.