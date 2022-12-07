الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك ويوجّه رسالة للجماهير

خالد الغندور
خالد الغندور

أعلن خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق ومقدم البرامج الحالي، رحيله عن قناة النادي بشكل رسمي.

ونشر الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا لجمهور الزمالك العظيم، حان وقت الرحيل، اليوم تنتهي رحلتي مع قناة الزمالك، شكرًا للشركة المتحدة".

وأتم: "شكرًا لرئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور".

الزمالك يعبر طلائع الجيش

كان الزمالك قد استعاد ذاكرة الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

سجل رباعية الزمالك، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 43 وإمام عاشور في الدقيقة 57 وأحمد فتوح في الدقيقة 83 ويوسف أسامة نبيه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع.

ارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
 

خالد الغندور الزمالك الدورى المصرى قناة الزمالك

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