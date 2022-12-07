البابا تواضروس يترأس الاجتماع الأسبوعي بالكاتدرائية المرقسية

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية بالعباسية.

وتبث العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وأعلن البابا أن الأنبا صليب أسقف ميت غمر نائبًا بابويًا لإيبارشية المنصورة لحين اختيار أسقفًا جديدًا خلفًا الأنبا داود أسقف المنصورة الراحل،جاء ذلك خلال كلمته في صلاة جنازة الأنبا داود بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل.

وقال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،في كلمته في صلوات الجنازة، إن الأنبا داود كان إنسان فاضل وتميز بصفات عديدة منها الهدوء في كل الموضوعات بالإضافة إلى هدوءه في حضوره في المجمع المقدس، ولجان المجمع المقدس، والخدمة المتنوعة، مضيفًا: كما أنه إنسان راض لم يتذمر أبدًا طيله حياته بالإضافة إلى أنه إنسان صابر ومحتمل لصليب المرض، قضي نصف حياة راهبا منها 20 عامًا كاسقف لإيبارشية المنصورة، والذي خدمها بكل أمانة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.