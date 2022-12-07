«قومى المرأة» يطلق حلقات كرتونية درامية مستوحاة من قصص واقعية قريبًا

يطلق المجلس القومي للمرأة خلال الفترة المقبلة مجموعة من الحلقات الكرتونية الدرامية المستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بعنوان "احنا معاكى".

وتعرض الحلقات كل خميس بدءًا من الغد على منصات التواصل الاجتماعى، وتناقش قضايا مختلفة ومتنوعة للسيدات اللاتى لجأن للمكتب مثل العنف الأسري، وقضايا الأحوال الشخصية، وزواج القاصرات، والابتزاز الإلكترونى، وغيرها من القضايا والمشاكل التى وردت إلى مكتب شكاوى المرأة ودور المكتب في حلها.

ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس أب على الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بـ"فيس بوك".