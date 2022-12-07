الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومى المرأة» يطلق حلقات كرتونية درامية مستوحاة من قصص واقعية قريبًا

رئيس المجلس القومى
رئيس المجلس القومى للمرأة

يطلق المجلس القومي للمرأة خلال الفترة المقبلة مجموعة من الحلقات الكرتونية الدرامية المستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بعنوان "احنا معاكى". 

وتعرض الحلقات كل خميس بدءًا من الغد على منصات التواصل الاجتماعى، وتناقش قضايا مختلفة ومتنوعة للسيدات اللاتى لجأن للمكتب مثل العنف الأسري، وقضايا الأحوال الشخصية، وزواج القاصرات، والابتزاز الإلكترونى، وغيرها من القضايا والمشاكل التى وردت إلى مكتب شكاوى المرأة ودور المكتب في حلها.

ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس أب على الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بـ"فيس بوك".

الابتزاز الالكتروني الأحوال الشخصية التواصل الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي الدول العربية المجلس القومي للمرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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