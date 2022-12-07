«الحقوق الإعلامية للمرأة».. ندوة بالمجلس القومي للمرأة غدًا

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة غدا الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، ندوة تحت عنوان "الحقوق الإعلامية للمرأة" وهي ثاني فعاليات اللجنة في إطار تنفيذ حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة .

وأشارت الدكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام وعضوة المجلس ومقررة اللجنة، إلى أنه سوف يشارك في الندوة الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف والدكتورة مني الحديدي، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور عمرو الليثي رئيس إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي، وأحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، والسيناريست ميرنا الفقي، والإعلامية شيرين عفت قناة DMC.

وأكدت القليني، أن الندوة تهدف إلى تفعيل الكود الإعلامي في كافة وسائل الإعلام، وتضمين المواد الدرامية بالقضايا التي تهم المرأة، وتقليل نسب العنف داخل الدراما المصرية ضد المرأة، وتسليط الضوء على النماذج المضيئة للمرأة المصرية داخل الدراما وكافة وسائل الإعلام والمضامين الإعلامية.