غدًا.. محاضرات مكتبة النشء التوعوية للأسرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء محاضرات توعوية لأولياء الأمور بشهر ديسمبر، تبدأ بمحاضرة بعنوان “أنا وأنت”، يقدمها الدكتور مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي والمهندسة مروة علي مهندسة اتصالات ومدونة السفر، وذلك الساعة الخامسة مساء غد الخميس بالمسرح الصغير بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تسلط المحاضرة الضوء على مراحل العلاقات المختلفة بدءًا من كيفية بناء علاقة متوازنة وكيفية الاستغلال الأمثل لكافة الأدوات والسبل للحفاظ على تلك العلاقة؛ بالإضافة إلى خلق اهتمامات مشتركة لتكوين علاقة حقيقية.

كما سيتم تقديم محاضرة “الرواق الفلسفي” ويقدمها عماد العادلي، وهو كاتب ومحاضر في الفلسفة ومؤسس نشاط الرواق الفلسفي في محافظات مصر، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 12 ديسمبر بقاعة اجتماعات (C) بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة التعريف بالفلسفة الإسلامية ونشأتها وتطورها منذ بداياتها الأولى في القرن الأول الهجري، وبداية الاعتراف بها مع حركة الترجمة التي بدأت في القرن الثاني الهجري، وأيضًا تسلط الضوء على الفلسفة الإسلامية في النهضة الحديثة ومستقبلها الآن، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة متعددة حول موضوع المحاضرة، منها: الفلسفة والدين.. صدام أم وفاق؟، لماذا لا يعترف الغرب بفلسفتنا عند التأريخ للفلسفة؟، الغزالي وابن رشد.. هل هُما بالفعل نموذجان مُتضادان؟.

تأتي تلك المحاضرات في إطار دور مكتبة الإسكندرية الرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث تولي اهتمامًا خاصًّا بالنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة لهم بشكل مستمر؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، وإيمانًا منها أيضًا بتنشئة جيل محب للقراءة والمعرفة وعلى دراية بالأخبار المحلية والعالمية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية ودورات تدريبية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم.