الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد زيادة مقاعد القارة السمراء.. كيف سيكون شكل تصفيات إفريقيا لمونديال 2026؟

كأس العالم
كأس العالم

لم تنته بعد بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليًا بقطر، وبدأ الجميع يفكر في النسخة المقبلة، التي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

النسخة الثالثة والعشرون للمونديال، ستشهد للمرة الأولى في التاريخ، مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 منتخبًا والمعمول بها في النسخة الحالية للبطولة.

الزيادة الكبيرة في عدد المنتخبات، ترتب عليها بالتبعية، زيادة عدد المقاعد المخصصة لكل قارة.

المقاعد المخصصة لكل قارة في كأس العالم 2026

وزاد عدد مقاعد قارة إفريقيا في كأس العالم المقبل، ليصبح 9 مقاعد "بالإضافة إلى ثلث مقعد"، بدلًا من 5 مقاعد.

وحصلت قارة آسيا، على 8 مقاعد "بالإضافة إلى ثلث مقعد"، بينما حصلت أمريكا الشمالية على 6 مقاعد "من بينها ثلاثة مقاعد للثلاثي المضيف للنهائيات بالإضافة إلى ثلثي مقعد".

ونالت أمريكا الجنوبية 6 مقاعد "بالإضافة إلى ثلث مقعد"، بينما نالت أوروبا 16 مقعدًا مباشرًا، فيما حصلت أوقيانوسيا على مقعد واحد مباشر "بالإضافة إلى ثلث مقعد".

وبدأت الأنظار تتجه نحو الشكل المتوقع لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026، خاصة بعد التألق اللافت للنظر، لمنتخبات القارة السمراء خلال كأس العالم الحالية.

الشكل المتوقع للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 

حسب مصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من المزمع أن يجري "كاف" تعديلات على نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة 54 منتخبًا، الذي يمثلون جميع أعضاء الاتحاد القاري.

وفي حال مشاركة 54 منتخبًا، ستكون شكل التصفيات على النحو التالي:

الدور التمهيدي

سيقام الدور التمهيدي بمشاركة 18 منتخبًا، الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيجرى بنظام خروج المغلوب، ليتأهل عن هذا الدور 9 منتخبات، إلى مرحلة المجموعة، رفقة 36 منتخبًا تم إعفاءهم من خوض الدور التمهيدي.

مرحلة المجموعات

سيتم تقسيم المنتخبات الـ36 المتأهلين سلفًا إلى دور المجموعات، إلى 4 مستويات، مضافًا إليهم المنتخبات التسعة المتأهلة من الدور التمهيدي، التي ستحتل المستوى الخامس في المجموعة.

وستقسم المنتخبات الـ 45 على تسعة مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات.

وستتنافس المنتخبات فيما بينها بنظام الدوري من دورين، بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة، بشكل مباشر إلى النهائيات، بينما سيتأهل أفضل منتخب يحتل المركز الثاني، إلى الملحق العالمي ليتنافس على نيل أحد المقعدين الأخيرين في النهائيات.

وسيشارك مرحلة الملحق العالمي، ستة منتخبات، وهم كالتالي، منتخبين من قارة أمريكا الشمالية، منتخب واحد من أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.

ومن المزمع أن تجرى مراسم قرعة تصفيات كأس العالم 2026، في يوليو من عام 2023.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2026 أفريقيا التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 مونديال 2026 الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

أهالى كرداسة يشيّعون جثمان المحامى البندارى حمدى لمثواه الأخير

سوسن بدر تكشف تفاصيل «أم الدنيا» وتحتفل بالعام الجديد في «معكم منى الشاذلي»

هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية كخافض للحرارة

براءة عمرو أديب من تهمة سب وقذف محمد رمضان

رئيس الوزراء: متابعة يومية لجهود توفير السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية

الصور الأولى لـ أحمد السقا وريم مصطفى من مسرحية «سيدتي الجميلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟