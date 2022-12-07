بعد زيادة مقاعد القارة السمراء.. كيف سيكون شكل تصفيات إفريقيا لمونديال 2026؟

لم تنته بعد بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليًا بقطر، وبدأ الجميع يفكر في النسخة المقبلة، التي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

النسخة الثالثة والعشرون للمونديال، ستشهد للمرة الأولى في التاريخ، مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 منتخبًا والمعمول بها في النسخة الحالية للبطولة.

الزيادة الكبيرة في عدد المنتخبات، ترتب عليها بالتبعية، زيادة عدد المقاعد المخصصة لكل قارة.

المقاعد المخصصة لكل قارة في كأس العالم 2026

وزاد عدد مقاعد قارة إفريقيا في كأس العالم المقبل، ليصبح 9 مقاعد "بالإضافة إلى ثلث مقعد"، بدلًا من 5 مقاعد.

وحصلت قارة آسيا، على 8 مقاعد "بالإضافة إلى ثلث مقعد"، بينما حصلت أمريكا الشمالية على 6 مقاعد "من بينها ثلاثة مقاعد للثلاثي المضيف للنهائيات بالإضافة إلى ثلثي مقعد".

ونالت أمريكا الجنوبية 6 مقاعد "بالإضافة إلى ثلث مقعد"، بينما نالت أوروبا 16 مقعدًا مباشرًا، فيما حصلت أوقيانوسيا على مقعد واحد مباشر "بالإضافة إلى ثلث مقعد".

وبدأت الأنظار تتجه نحو الشكل المتوقع لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026، خاصة بعد التألق اللافت للنظر، لمنتخبات القارة السمراء خلال كأس العالم الحالية.

الشكل المتوقع للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026

حسب مصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من المزمع أن يجري "كاف" تعديلات على نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة 54 منتخبًا، الذي يمثلون جميع أعضاء الاتحاد القاري.

وفي حال مشاركة 54 منتخبًا، ستكون شكل التصفيات على النحو التالي:

الدور التمهيدي

سيقام الدور التمهيدي بمشاركة 18 منتخبًا، الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيجرى بنظام خروج المغلوب، ليتأهل عن هذا الدور 9 منتخبات، إلى مرحلة المجموعة، رفقة 36 منتخبًا تم إعفاءهم من خوض الدور التمهيدي.

مرحلة المجموعات

سيتم تقسيم المنتخبات الـ36 المتأهلين سلفًا إلى دور المجموعات، إلى 4 مستويات، مضافًا إليهم المنتخبات التسعة المتأهلة من الدور التمهيدي، التي ستحتل المستوى الخامس في المجموعة.

وستقسم المنتخبات الـ 45 على تسعة مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات.

وستتنافس المنتخبات فيما بينها بنظام الدوري من دورين، بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة، بشكل مباشر إلى النهائيات، بينما سيتأهل أفضل منتخب يحتل المركز الثاني، إلى الملحق العالمي ليتنافس على نيل أحد المقعدين الأخيرين في النهائيات.

وسيشارك مرحلة الملحق العالمي، ستة منتخبات، وهم كالتالي، منتخبين من قارة أمريكا الشمالية، منتخب واحد من أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.

ومن المزمع أن تجرى مراسم قرعة تصفيات كأس العالم 2026، في يوليو من عام 2023.