رئيس الاتحاد الفرنسى يحسم مستقبل ديشامب مع الديوك ويصدم زيدان

حسم نويل لو جرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، موقفه من مصير ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، في منصبه.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى حلم زين الدين زيدان بتدريب منتخب فرنسا خلفًا لنظيره ومواطنه ديشامب، بعد انتهاء عقد الأخير، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ"ديشامب" مع منتخب فرنسا في 31 ديسمبر الجاري، ولم يجدد عقده حتى الآن.

الاتحاد الفرنسي يرغب في بقاء ديشامب مدربًا لمنتخب فرنسا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الاتحاد الفرنسي يرغب في تجديد عقد ديشامب، واستمراره في منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني، سواء استمر الفريق في بطولة كأس العالم أو ودّعها.

من جانبها، صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تصريحات نويل لو جرانت، قائلًا: "أتمنى استمرار ديشامب في منصبه كمدير فني لمنتخب فرنسا".

وتابع: "هدفنا واضح في كأس العالم، وهو الوصول إلى دور نصف النهائي".

وأكد: "قلت سابقًا في حال وصولنا لهذا المستوى فإن القرار بيد ديشامب، وإن أقصينا أمام إنجلترا سنناقش الأمر".

رئيس الاتحاد الفرنسي ينفي تواصله مع زيدان لتدريب منتخب فرنسا

وأضاف: "ما يُقال غير صحيح، لم أتواصل مع زين الدين زيدان، عندما تكون محظوظًا بما يكفي لامتلاك ديدييه ديشامب لا تطرق الباب المجاور طالما كان في مكانه".

واختتم نويل لو جرانت تصريحاته، مشددًا: "لأكون صادقًا أتمنى بقاء ديدييه في منصبه. مَن أفضل منه؟ الرئيس حاليًا هو مَنْ يتحدث وليس الصديق".

ونجح ديشامب في قيادة منتخب فرنسا نحو التتويج بلقب كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، كذلك توّج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021، بينما خسر نهائي أمام أوروبا "يورو 2016" أمام البرتغال.

موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة في كأس العالم 2022

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب إنجلترا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب فرنسا ضد إنجلترا في مونديال 2022، يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.