الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقعات بارتفاع درجات الحرارة.. وأمطار على السواحل الشمالية الشرقية

الارصاد
الارصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى توقعات بارتفاع درجات الحرارة قليلا على السواحل الغربية لتسجل 23 درجة تحت تأثير رياح جنوبية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.  

كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة فرص لسقوط الأمطار الامطار الاقمار الصناعية ر الأقمار الصناعية طقس خريفي القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

رسائل طمأنة من المالية والضرائب للأطباء والبيطريين بشأن «الفاتورة الإلكترونية»

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بجمارك السلوم

الإحصاء: مصر ترفع وارداتها من القمح لـ2.6 مليار دولار خلال 9 أشهر

«خريجو هندسة عين شمس» تعلن أسماء المكرمين في حفلها بحضور وزير التعليم العالي

غرفة مقدمي الرعاية الصحية تناقش القضايا التي تخص خطة عملها

«الأسود تقهر الماتادور».. صحف المغرب تحتفل بالتأهل التاريخى لربع نهائى كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟