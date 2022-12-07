توقعات بارتفاع درجات الحرارة.. وأمطار على السواحل الشمالية الشرقية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى توقعات بارتفاع درجات الحرارة قليلا على السواحل الغربية لتسجل 23 درجة تحت تأثير رياح جنوبية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.