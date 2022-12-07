الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك المركزي الماليزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 109.7 مليار دولار

البنك المركزي الماليزي
البنك المركزي الماليزي

أعلن البنك المركزي الماليزي، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 509 مليار رينجيت (7ر109 مليار دولار) حتى 30 نوفمبر الماضي، وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع الاحتياطي من 5ر107 مليار دولار سجلت في 15 نوفمبر، بحسب البيانات التي نشرت سابقا.

ويكفي هذا المبلغ لتمويل 3ر5 أشهر من الواردات للاستهلاك داخل البلاد وليس لإعادة التصدير.

في نوفمبر الماضي، أظهرت بيانات النمو الاقتصادي الصادرة عن البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا) الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.2 بالمائة وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت عند حدود 12.5 بالمائة.

وقالت حاكمة البنك المركزي نور شمسية محمد يونس حينها: "إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود بشكل أساسي إلى توسع الطلب المحلي والتعافي في سوق العمل وزيادة الصادرات في مجال المنتجات الإلكترونية والكهربائية واستمرار السياسات الداعمة للوضع الاقتصادي".

وأضافت: "أن سياسات احتواء التضخم ساعدت على تحقيق النمو في الربع الثالث".

وتوقعت حاكمة البنك المركزي الماليزي أن يصل معدل النمو في نهاية العام 2022 إلى أكثر من 7 بالمائة نظراً لمعدلات النمو الجيدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز التوقعات السابقة عند 7 بالمائة فقط.

واعتبرت أن ماليزيا لا تواجه أزمة اقتصادية لأن الأزمات الاقتصادية عادة ما يصاحبها تراجع كبير في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الشركات و"ماليزيا لا تملك أي من هذه المؤشرات حيث سجلت نمواً اقتصادياً في آخر أربع أرباع مالية منذ الربع الرابع في العام 2021".

وفي 25 نوفمبر أظهرت بيانات رسمية، انخفاض معدل التضخم السنوي في ماليزيا إلى 4.0% في أكتوبر 2022 من 4.5% في الشهر السابق مقارنة مع توقعات السوق عند 3.9%، وكانت هذه أدنى قراءة منذ يونيو، وسط تباطؤ حاد في تكلفة الإسكان 1.5% مقابل 4.0% في سبتمبر.

البنك المركزي الماليزي ارتفاع الاحتياطي الاجنبي 109 مليار دولار 30 نوفمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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