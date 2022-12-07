الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد توقف عدة أشهر.. «النقل» تعلن استئناف توريد عربات السكة الحديد من المجر

عربات السكة الحديد
عربات السكة الحديد

أعلنت وزارة النقل استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر بعد توقف دام عدة أشهر بسبب الأحداث العالمية.

 وأكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، استقبال ميناء الإسكندرية 37 عربة سكة حديد جديدة درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر، ليصل إجمالي عدد العربات الجديدة -الدرجة الثالثة المكيفة التي تم تصنيعها وتوريدها من المجر- إلى 196 عربة، من إجمالي العربات التي تم توريدها والتي وصل عددها حتى الآن 695 عربة، في ضوء التعاقد الذي سبق إبرامه مع التحالف الروسي-المجري. 

وأضاف الوزير أن شركة "جانز مافاج" المجرية ستصنع وتورد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد، بالإضافة إلى توريد الشركة المجرية 50 عربة بوفيه جديدة تعمل على القطارات الروسية، ليصل إجمالي العربات إلى 1350 عربة، وهي الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة، ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

 وتابع أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،  رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، مؤكدا أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

الصفقة المشار إليها تشمل 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و80 عربة بوفيه مكيفة)، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

وزير النقل ميناء الاسكندرية يستقبل 37 عربة سكة حديد جديدة درجة ثالثة مكيفة من المجر استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر وزارة النقل اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

رسائل طمأنة من المالية والضرائب للأطباء والبيطريين بشأن «الفاتورة الإلكترونية»

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بجمارك السلوم

الإحصاء: مصر ترفع وارداتها من القمح لـ2.6 مليار دولار خلال 9 أشهر

«خريجو هندسة عين شمس» تعلن أسماء المكرمين في حفلها بحضور وزير التعليم العالي

«الأسود تقهر الماتادور».. صحف المغرب تحتفل بالتأهل التاريخى لربع نهائى كأس العالم

غرفة مقدمي الرعاية الصحية تناقش القضايا التي تخص خطة عملها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟