بعد توقف عدة أشهر.. «النقل» تعلن استئناف توريد عربات السكة الحديد من المجر

أعلنت وزارة النقل استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر بعد توقف دام عدة أشهر بسبب الأحداث العالمية.

وأكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، استقبال ميناء الإسكندرية 37 عربة سكة حديد جديدة درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر، ليصل إجمالي عدد العربات الجديدة -الدرجة الثالثة المكيفة التي تم تصنيعها وتوريدها من المجر- إلى 196 عربة، من إجمالي العربات التي تم توريدها والتي وصل عددها حتى الآن 695 عربة، في ضوء التعاقد الذي سبق إبرامه مع التحالف الروسي-المجري.

وأضاف الوزير أن شركة "جانز مافاج" المجرية ستصنع وتورد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد، بالإضافة إلى توريد الشركة المجرية 50 عربة بوفيه جديدة تعمل على القطارات الروسية، ليصل إجمالي العربات إلى 1350 عربة، وهي الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة، ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

وتابع أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، مؤكدا أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

الصفقة المشار إليها تشمل 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و80 عربة بوفيه مكيفة)، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.