غرفة مقدمي الرعاية الصحية تناقش القضايا التي تخص خطة عملها

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية للقطاع الخاص، باتحاد الصناعات، اجتماع مجلس إدارتها برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة؛ لمناقشة عدد من القضايا التي تخص استراتيجية وخطة عمل الغرفة بما يحقق خدمة المجتمع الطبي، ويحقق المصلحة لجميع المستفيدين من هذا القطاع الحيوي والمهم.

وناقش الاجتماع القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الغرفة في اجتماعها السابق، والتي كان أبرزها تشكيل عدة شعب منها شعب "الرعاية الصحية وإدارة التأمين الطبي، وشعبة الأشعة، وشعبة الصحة النفسية"، على أن تقوم هذه الشعب ببدء العمل وعقد الاجتماعات الخاصة بها لوضع آلية عملها خلال الفترة المقبلة.

كما تم مناقشة تعاون الغرفة مع نقابة الأطباء في مناقشة القوانين التي سوف يتم إصدارها، وكذلك عقد اجتماع ثلاثي بين الغرفة والنقابة والعلاج الحر؛ للإعلان عن عقد ورش تعريفية بجميع القضايا التي تخص القطاع، وكذلك إرسال خطاب إلى رئيس الوزراء لتحديد موعد معه بحضور وزير الصحة ومساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالحماية المدنية في المنشأت الصحية الخاصة، والمشاكل التي تواجه مقدمي الخدمة الصحية مع الحماية المدنية.

وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس الغرفة، إن أعضاء الغرفة شركاء مع الدولة في خدمة المجتمع من خلال تنمية القطاع الطبي الخاص والدفاع عن مصالحه، مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رؤية الغرفة فيما يتعلق بضرورة تعديل قانون المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن الغرفة ستشارك في استضافة مصر للمنتدى العربي السنوي والذي يعقد هذا العام تحت عنوان (فرص الاستثمار في الرعاية الصحية 2023 وما بعد) بالتعاون مع اتحاد المستشفيات العربية والذي سيقام خلال الفترة من 10 - 11 يناير المقبل، وسيتم فتح باب المشاركة لأعضاء الغرفة الراغبين بحضور المنتدى والمعرض الذي سيقام على هامش المؤتمر.

وأضاف أنه تمت مناقشة المذكرة التي تقدم بها الدكتور عبد العاطي مناعي، أمين عام مؤتمر ومعرض السياحة الصحية السودانية الأول، والذي سيقام خلال الفترة من 11 - 13 مايو 2023، والذي ستشارك الغرفة فيه، وتدور محاوره حول عرض الإمكانيات المتطورة في القطاع الصحي السوداني، وفتح آفاق للتعاون مع بيوت الخبرة في مجالات السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، وبناء منظومة السياحة العلاجية السودانية في القطاعين العام والخاص والتعاون في مجال الاستثمار الصحي، والترتيب لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات التي ترغب في عقد توءمة مع المستشفيات.

من جانبها اقترحت الدكتورة غادة الجنزوري، وكيل الغرفة وعضو مجلس الإدارة، إرسال خطاب لرئيس الوزراء للمطالبة بخفض الضريبة العقارية على المستشفيات أسوة بالمصانع.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على تنفيذ البرنامج التعريفي الرابع بمحافظة المنيا خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل، على أن يتم تحديد موعد البرنامج مع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وذلك للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتم خلال الاجتماع، عرض مسودة بروتوكول التعاون الخاص بالتعريف والتثقيف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاعتماد المصري لمؤسسات القطاع الخاص، والتدريب والتطوير المهني لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، والشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة لتطوير وإدارة وتشغيل منشآت الرعاية الصحية من خلال القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية جديدة لتطوير القطاع في مصر بتنظيم حملات توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات مصر، وإعداد دراسات الجدوى والتقييم الشامل للمنشآت الصحية التي تطرحها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.